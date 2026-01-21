Cartagena

Conozca las nuevas tarifas del transporte público colectivo en Cartagena

El aumento es de cuatrocientos pesos ($400) en los diferentes niveles de servicios autorizados para transitar en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

Foto: Alcaldía de Cartagena.

A través del Decreto 0016 de 2026, del 15 de enero, la Alcaldía Mayor de Cartagena fijó las nuevas tarifas para el transporte público colectivo de buses, busetas y microbuses.

Las nuevas tarifas se basan en la elaboración de estudios de costos, el cual recomendó un incremento tarifario promedio del 10,72% , con el fin de preservar el equilibrio económico del servicio y garantizar su sostenibilidad.

En cuanto al incremento en la tarifa para el servicio básico de transporte público colectivo urbano, el aumento es de cuatrocientos pesos ($400) en los diferentes niveles de servicios autorizados para transitar en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, correspondiente a la anualidad 2026.

Fijación de la tarifa aplicable a zona urbana

- Buses de servicio básico de lunes a domingo - $4.000

- Busetas de servicio básico de lunes a domingo - $4.000

- Microbuses de servicio básico de lunes a domingo - $3.900

Fijación de la tarifa aplicable a los corregimientos

- Cartagena- La Boquilla – Viceversa de lunes a domingo- $4.000

- Cartagena- Pasacaballos- Viceversa de lunes a domingo- $4.100

- Cartagena- Bayunca – Viceversa de lunes a domingo - $4.200

- Cartagena- Manzanillo del Mar – Viceversa de lunes a domingo - $4.100

- Cartagena- Tierra Baja – Viceversa de lunes a domingo - $4.200

- Cartagena- Pontezuela – Viceversa de lunes a domingo - $4.200

- Cartagena- Punta Canoa – Viceversa de lunes a domingo - $4.600

- Cartagena- Arroyo de Piedra – Viceversa de lunes a domingo - $5000

- Cartagena- Arroyo de las Canoas – Viceversa de lunes a domingo - $5.000

- Cartagena- Arroyo Grande – Viceversa de lunes a domingo - $5.600

