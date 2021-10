Dos líderes sociales denunciaron que las AGC tiene un plan para asesinarlos

Bastante preocupados se encuentran los defensores de derechos humanos de Medellín Carlos Arcila y Julio Rengifo, luego de conocer que sus vidas están amenazadas por cuenta de un plan de la banda criminal Clan del Golfo que tiene la intención de atentar contra ellos. Al parecer, el plan se habría fraguado en el Bajo Cauca donde los culparon por los recientes golpes a esa estructura criminal en el Valle de Aburrá, entre ellos la captura del cabecilla alias Nany.

“En consecuencia a esto pues, lo que nos informan las fuentes es que hubo una reunión en la que manifestaban que muchos de estos golpes se habían dado porque nosotros habíamos salido a decir se golpeara a la estructura y por eso había una orden de asesinarnos, a Julio y a mí, por eso enviamos una solicitud al señor Presidente de la República y pusimos la denuncia en Fiscalía”, dijo Carlos Arcila, también Director Corporación Humanitaria Justicia al Derecho.

También dijo que las intimidaciones se hacen por sus trabajos en pro de la defensa de los derechos humanos y por denunciar la presencia y acciones criminales de este grupo en el Valle de Aburrá, especialmente.

“Nosotros estamos en un riesgo inminente, en una situación peligrosa y que nos da miedo, mucho miedo, porque ya hemos visto que no les importa si hay escoltadas o no, vemos cómo asesinan policías y no les importa”, recalcó el señor Arcila.

La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la misma policía ya remitieron a la Unidad Nacional de Protección, algunos oficios en los que le solicitan reforzar la seguridad de los dos líderes sociales antioqueños.