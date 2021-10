Antioquia pide al Estado acelerar obras en el tramo 2 del Túnel del Toyo

Este lunes se reunió la bancada antioqueña del Congreso con el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, durante el encuentro se trataron diferentes temas de importancia para el departamento, entre ellos, se acordó apoyar desde lo político al territorio en proyectos cómo sacar adelante a Hidroituango, el Tren de Cercanías, la segunda pista del aeropuerto José María Córdova y el Túnel Gilberto Echeverry, también conocido como Túnel del Toyo.

El gobernador agradeció el apoyo, pero también aprovechó para solicitarle al gobierno nacional agilizar la construcción del tramo dos del túnel en el occidente del departamento, que comprende el tramo desde Santafé de Antioquia a la zona oriental en Giraldo, que está a cargo del Estado y que de no acelerar, podría retrasar la entrada en operación, porque el lado a cargo de la gobernación avanza de manera positiva.

“Y más importante aún que eso, es el avance rápido de la licitación de los equipos electromecánicos para que no suceda que esté construido el túnel y no tengamos los equipos. No se ha avanzado, pero ya hay una mesa que está trabajando muy intensamente el gobierno departamental con el gobierno nacional y esperamos que se de en el transcurso de octubre a más tardar”, recalcó el gobernador Gaviria.

Estos equipos electromecánicos a los que hace referencia el gobernante son los que permitirán el funcionamiento del túnel vial como los equipos de ventilación, extracción de gases, sistema de monitoreo, iluminación, señalizaciones etc...