Tremendo regaño: Magistrado da jalón de orejas a Defensor del Pueblo Boyacá

En la mañana de este viernes 1 de octubre, se llevó a cabo la Sexta Audiencia Judicial de verificación y seguimiento a la acción popular instaurada alrededor de la delimitación del páramo de Pisba en el departamento de Boyacá.

El magistrado Fabio Afanador, encargado del proceso, le llamó la atención al Defensor Regional del Pueblo en Boyacá, Freddy Giovanni Pardo, por lo que calificó como una irresponsabilidad de este último funcionario, en todo el proceso de delimitación del área protegida, pese a que la Defensoría tiene doble responsabilidad en el proceso, pues es el ente que adelantó la acción de Tutela para la delimitación de la zona de manera transparente, pero también es el ente garante de que el proceso se lleve a cabo de manera estricta, clara y completa para la protección de los derechos de las comunidades que acoge el páramo de Pisba.

Y es que Afanador llamó la atención porque el Defensor no ha asistido de manera presencial a la zona de delimitación, siendo una falta para el magistrado, pues la entidad según lo dicho por el togado, se ha limitado a enviar a delegados defensores, contratistas y representantes de la entidad, pero el defensor no ha estado presencialmente en el lugar donde lo necesitan las comunidades.

El magistrado señaló de irresponsable a Pardo, e indicó que es una falta de compromiso y seriedad por parte de la Defensoría, demostrar con esto un abandono del caso judicial.

Además, Afanador dijo que es cuestionable que el Defensor haya llegado tarde a la ultima audiencia por estar en una reunión política en Tunja, con la presencia de un congresista, y no a los procesos de la comunidad.

El Defensor se defendió, pero sin mucho éxito, pues el magistrado, fue exigente y tajante, sobre la importancia de la comparecencia de cuerpo presente, y como una figura principal del defensor como tal en la zona del páramo de Pisba.

“Yo le pido a la Defesoría mayor compromiso con este proceso, pues no puede ser que usted como Defensor, me esté confesando que no ha asistido presencialmente a la zona del conflicto, sino que haya enviado a sus delegados, y este proceso es de tan suma importancia, que usted debe estar a la cabeza del mismo cerciorándose de que todo se esté comunicando e implementando de manera efectiva para la gente”, sostuvo Afanador.

Pero el tono cambió enormemente y los ánimos se caldearon, cuando el delegado de la Defensoría del Pueblo Regional, quien sí ha estado en campo como representación de la entidad, Julián Ricardo Peña, intervino tras el regaño del magistrado Fabio afanador.

“Le pido respeto (al magistrado) porque yo no estoy en mi cargo por un tema político (…), y la Defensoría ha hecho su trabajo” dijo Peña.

La frase anterior fue interrumpida por el magistrado, quien ordenó que se le cerrara definitivamente el micrófono a Peña, y que de ahora en adelante no permitirá en todo el proceso sino la intervención directa del Defensor Regional del Pueblo, más no a sus delegados.

Afanador también le dió la orden al Defensor Pardo de fijar fechas exactas para hacer seguimiento en el terreno, de manera presencial, visitas a la comunidad del páramo de Pisba. Pero el Defensor se ganó, otro regaño, pues adujo que su agenda, es muy apretada.

“Espero que su agenda, que no conozco, tenga espacio para estas diligencias, porque no entiendo qué puede ser más importante en la misma, que este proceso de la delimitación del Páramo de Pisba, que es tan delicado que deja un precedente para el país, no imagino qué puede ser más importante para usted que la delimitación del páramo”.

Finalmente, el magistrado escuchó a otros actores importantes dentro del proceso, lideres de las comunidades, y por ahora, no se volvió a fijar una nueva audiencia. Esa fecha quedo en espera, mientras el tribunal Administrativo de Boyacá, evalúa material probatorio y otros aspectos alrededor de lo que se ha recogido en las 6 audiencias judiciales anteriores.