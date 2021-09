"Los Acuerdos de Paz han generado más guerra en el Catatumbo": Comunidad / ()

Los habitantes del Catatumbo son quienes de primera mano han vivido los muchos o pocos alcances que estos cinco años ha tenido los acuerdos entren el gobierno y las Farc, además tienen varios reparos. El olvido que siguen viviendo los municipios del norte del departamento, refleja los resultado de los acuerdos para esta región.



Rubén Álvarez, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de la Gabarra aseguró "realmente no siento que ha futuro la paz en Colombia se de, con tanto incumplimiento que ya la gente en el Catatumbo ha perdido el sentido de pertenencia, más aún se firma un acuerdo y no se cumple, la gente empieza a importarle menos tener alternativas de vida, además a esto un recrudecimiento de la guerra, precisamente por eso porque diablos jóvenes no ven que va haber un cambio, realmente aquí es algo peor."



Los principales afectados son los jóvenes quienes siguen sin ver inversiones qué los lleven a alternativas diferente, ha dejar de engrosar las filas de los grupos armados o sembrar cultivos ilícitos.



Por su parte defensores de derechos humanos en Norte de Santander, cuestionaron que este acuerdo no ha avanzado por incumplimiento de ambas partes.

Enrique Pertuz, defensor de Derechos Humanos aseguró "los incumplimiento al acuerdo que han tenido tanto el gobierno nacional como las Farc, han permitido el fortalecimiento de los grupos armados, además de las economías ilegales, insumo para su delinquir".

"Hay que decir que el balance es pobre sobre todo en la sustitución de cultivos ilícitos, la no presencia de esta organización insurgente en los territorios y en algunos de los otros municipios a una pobreza absoluta, primero porque no habido voluntad de este gobierno. No solo en la región sino en todo el país hacer que esos acuerdos sean una realidad, si no con las mismas realidades del contexto que se mueve este departamento, las dinámicas de este conflicto armado hacen poco viable la firma de este acuerdo". puntualizó.

A pesar de esto se reitera la necesidad del cumplimiento en los puntos de los acuerdo, como solución a las diversas problemáticas que se concentran en especial en el Catatumbo.