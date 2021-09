Reconstrucción de Mocoa a paso lento

La Procuradora General de la Nación; Margarita Cabello a raíz de las quejas recibidas por parte de ciudadanos y veedores de Mocoa, reclamando atención y supervisión de las obras de la reconstrucción de las zonas afectadas por la tragedia del 2016; durante su visita en la zona evidenció el retraso que obliga a la Procuraduría a iniciar acciones e iniciar procesos disciplinarios frente al caso.

Es el caso del retraso de vivienda Los Sauces II donde no se ve ningún avance de la obra de construcción de 900 unidades habitacionales; ni tampoco se sabe cuándo se irá a terminar, y donde según Cabello continuar con la lucha preventiva para hacer los llamamientos y requerimientos que sean necesarios para dar terminación a estos trabajos.

“No solo muy preocupada; sino también molesta; porque lo que he visto es un retraso en las obras, y más aún cuando se acerca una temporada de lluvias, cómo hacer para garantizar a los mocoanos los establecido dentro de los compromisos. Es increíble que después de cuatro años no se avance en nada”, expresó Margarita Cabello.

La Procuradora manifestó que desde este ente se ha venido haciendo seguimiento preventivo, para efectos de observar cómo evolucionan los últimos compromisos establecidos a principios de este año, para de esta forma garantizar los cumplimientos en la entrega de las obras.

“Quise apersonarme de venir para asegurarme de lo que sucede aquí en Mocoa, y me comprometo como Ministerio Público a hacer cumplir lo establecido con la comunidad”, afirmó Cabello.

Asimismo, otro de los aspectos analizados por la Procuradora durante su visita a la capital del Putumayo, es la construcción del acueducto que afecta directamente el abastecimiento de agua potable a los habitantes de esta localidad.