Violencia no da tregua en Algeciras 35 asesinatos en seis meses y cinco mujeres entre las víctimas

Neiva

La violencia continúa golpeando al municipio de Algeciras. Con el reciente asesinato de otro joven, la cifra asciende a cinco homicidios en lo corrido del año. El mandatario local expresó su preocupación por la situación, recordando que el año anterior cerró como el más violento en la historia del municipio, con un total de 30 asesinatos. Aseguró que la ola de violencia no se ha detenido y que las autoridades mantienen el llamado urgente a reforzar la seguridad.

El alcalde Alexander Martines Ballesteros, comentó que “indicó que se han realizado comités con organismos como Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, con el fin de buscar apoyo institucional y medidas efectivas que permitan frenar los homicidios, especialmente de jóvenes. Señaló que muchas de las víctimas son habitantes del sector rural y urbano, dedicados a labores agrícolas como la recolección de café y otros trabajos del campo”.

Según Alexander Martínez, expreso que “la mayoría de las personas asesinadas son de escasos recursos y no presentan antecedentes judiciales. Algunas habían regresado recientemente al municipio y se encontraron con este panorama de inseguridad. Aunque en comentarios informales se mencionan posibles vínculos con consumo o expendio de estupefacientes, el mandatario enfatizó que no existe información oficial que confirme estas versiones”.

En los últimos seis meses se han registrado aproximadamente 35 homicidios, de los cuales cinco corresponden a mujeres. Varias de ellas fueron víctimas mientras acompañaban a familiares en motocicleta. En el más reciente Consejo de Seguridad se evaluó la creación de una recompensa superior a 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita esclarecer los hechos.