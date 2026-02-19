Huila se une en solidaridad ante emergencia por lluvias en cerca de 20 municipios del departamento

Neiva

Desde la Gerencia Regional de Prosperidad Social en el Huila se hizo un llamado urgente a la solidaridad frente a la grave emergencia invernal que atraviesa el país. Las fuertes lluvias han golpeado con intensidad a regiones como Chocó y Córdoba, pero también han generado afectaciones significativas en el departamento del Huila. La situación ha encendido las alertas de las autoridades locales y nacionales.

Según la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Huila, al menos 30 municipios han resultado afectados. Más de 1.000 familias han sufrido pérdidas materiales y se han registrado más de 160 eventos de emergencia, entre deslizamientos e inundaciones. Detrás de estas cifras hay historias de vida marcadas por la incertidumbre y la necesidad urgente de apoyo.

Según Natalia Quintero, de DPS departamento de Prosperidad Social, expreso que “ante este panorama, Prosperidad Social puso en marcha una movilización nacional desde sus 35 gerencias regionales. La entidad adelanta una campaña de recolección de ayudas humanitarias para beneficiar a las familias que lo han perdido todo. Se prioriza la atención en las zonas más críticas, tanto a nivel nacional como regional, con el objetivo de brindar alivio inmediato a los damnificados”.

La campaña recibe alimentos no perecederos como arroz, granos, aceite, pastas y enlatados; también ropa en buen estado limpia y digna para niños, niñas y adultos. Asimismo, se están recolectando concentrados y alimentos para animales, entendiendo que las mascotas también hacen parte de las familias afectadas. En el Huila, el punto principal de acopio está ubicado en la calle Octava No. 12-65, edificio Luciana, barrio Altico, primer piso.