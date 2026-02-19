Conciencia ciudadana, el mayor reto ambiental de Neiva en 2026

Neiva

La Administración Municipal reiteró que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida. La administración señaló que más allá de la vigilancia, se trata de generar conciencia ciudadana para proteger los escenarios que embellecen a la capital huilense. “Es la cara de la ciudad”, estos espacios deben ser disfrutados tanto por propios como por visitantes.

Frente al tema ambiental, manifestó preocupación por la falta de cultura ciudadana en el manejo de residuos. Aunque se adelantan jornadas de limpieza y procesos de compensación ambiental, especialmente en la cuenca del río Las Ceibas, persisten puntos críticos como el río del Oro y la quebrada Matamundo. La mala disposición de desechos continúa afectando las fuentes hídricas, situación que, según el secretario, solo podrá superarse con mayor sentido de pertenencia y compromiso comunitario.

Andrés Felipe Buitrago, secretario de medio ambiente, afirmo que “en cuanto al proyecto del Centro de Bienestar Animal, explicó que actualmente se encuentra en fase de estructuración técnica. Indicó que ya se cuenta con los lotes que cumplen con el uso del suelo exigido por la normatividad vigente. Además, se firmó un contrato de consultoría que permitirá presentar un proyecto sólido y viable durante el primer semestre, con miras a su cofinanciación y posterior ejecución”.

El funcionario aclaró que este tipo de iniciativas requieren cumplir varias etapas antes de su materialización. Señaló que no se trata de demoras, sino de procesos responsables que garantizan claridad en los costos y alcances. “Sin un proyecto estructurado, es imposible avanzar”, expreso, insistiendo en que la planeación es clave para evitar improvisaciones.