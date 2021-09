Médicos en Cúcuta piden a la población no “relajarse” con el COVID-19

Muy preocupados se declararon los médicos en el oriente del país después que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE entregará los resultados del estudio, en donde evidencia que los hogares colombianos se han relajado frente a la lucha que se mantiene contra el COVID-19.



Este estudio indica que tan sólo el 24.8% de los jefes de hogar están preocupados por un posible contagio, y el resto de personas ya no toman las medidas necesarias para evitar un contagio.



Daniela Barrera quien es médica en la ciudad de Cúcuta y especialista en toxicología, le dijo a Caracol Radio que la pandemia continúa y que se debe seguir luchando por parte de la ciudadanía para evitar la propagación de este virus.



“Desde el gremio médico estamos preocupados con estos factores, porque a pesar de ser cierto que han bajado los índices de contagio del COVID-19 la pandemia aún no se acabado, la OMS aún ha indicado que continúa circulando este virus y lo que más preocupa son las variantes y mutaciones que está teniendo este virus para el cuarto pico que puede darse en este año, es importante que la gente no tome esto de forma folclórica porque ya no ven tanto contagio porque puede ser una propagación peor, afortunadamente las cosas se han disminuido con el tema de la vacunación pero aún debe mantenerse el autocuidado”, dijo la líder del sector médico.

Ha reiterado que el uso de el tapabocas y el lavado constante de las manos con alcohol son los métodos que permiten bajar los índices de contagio, y que deben aumentarse durante los próximos meses para evitar que la cuarta o la del COVID-19 sea mucho más mortífera.