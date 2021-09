Samarios se abastecen de agua lluvia por falta de agua potable

Tras completar una semana sin recibir el preciado líquido en sus viviendas, los residentes de Cantilito anuncian el no pago de la factura del servicio de acueducto y bloqueo de la Troncal del Caribe.

Precisan que la poca agua que llega a sus viviendas no es apta para su consumo y que el agua lluvia está en mejores condiciones.

"En este momento me encuentro recolectando el agua que Dios nos envió desde el cielo, porque a nuestras casas no llega, y si llega no se puede utilizar", precisó Dairo Cantillo, residente de Cantilito.

Añade que su comunidad está cansada de la situación porque el recibo llega puntual y con alzas, por lo que hacen un llamado a la empresa Essmar para que proporcione el agua necesaria para su consumo y labores diarias.