Taxistas harán plan tortuga en Floridablanca

Para hoy, 17 de septiembre, el gremio de taxistas tiene programado un plantón y plan tortuga, en Floridablanca, el encuentro de la mancha amarilla comenzará a la 1 de la tarde, en el estadio Álvaro Gómez Hurtado.

Los afectados denuncian que harán esta protesta, por la falta de operativos por parte de la dirección de tránsito de esta localidad en contra de la piratería y las plataformas digitales.

Además, cuestionan el proceso para los cupos urbanos para poder transitar en el área metropolitana.

"El alcalde de Floridablanca no ha cumplido nada, no ha firmado los convenios con la Policía de Tránsito, la piratería en el municipio se está incrementando, tambén, tenemos un problema con los carros urbanos, el municipio no ha enviado al AMB la capacidad transportadora, hay carros que han tenido problemas, les han hecho comparendos", señaló Carmelo Guerrero, vocero de los taxistas.

Y aunque parezca ilógico, mientras se planea un plan tortuga para hoy, ayer, 16 de septiembre, en la tarde, la Policía metropolitana de Bucaramanga y las diferentes empresas de taxis de la ciudad estuvieron reunidos para buscar estrategias para que el gremio no siga en crisis, se combata la piratería y las plataformas digitales.