Ya comenzaron a escasear los medicamentos en Necoclí, ante la alta demanda

La semana comenzó con una nueva problemática que se veía venir luego de la denuncia de las autoridades del municipio de Necoclí en la que advertían una saturación de los servicios de salud ante la cantidad de migrantes que solicitan atención, ahora la preocupación se suma a la falta de medicamentos e insumos médicos.

Cesar Augusto Zúñiga, director de gestión del riesgo de Necoclí, dijo que esta dificultad socava el normal funcionamiento de la ESE Hospital San Sebastián y afecta a la población local, también a los extranjeros que están solicitando atención médica especialmente por enfermedades respiratorias y de gastroenteritis, entre otras.

Lea también:

“Eso es mucho más preocupante porque, porque si no podemos brindar esa atención primaria en salud a todas las personas que van a solicitar el servicio de urgencias no van a poder ser atendidos de primera mano, porque no contamos ni siquiera para hacer una sutura de una herida o curar cualquier tipo de accidente que se presente en el municipio”.

Por su parte el personero aseguró que por el momento los migrantes no cuentan con agua potable, pese a las promesas de la gobernación, lo que acrecienta las enfermedades.

Desde la gobernación de Antioquia, indicaron que desde el día domingo la secretaría de salud departamental ha estado reunida con las autoridades locales de Necoclí para analizar la situación y posibles soluciones a todos los problemas, los mismos que serán abordados este martes en el consejo de seguridad citado en la Alpujarra y donde se darán a conocer acciones que permitan mitigar esa nueva situación de emergencia.