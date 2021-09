Preocupación en la ciudadanía por niveles de violencia en la ciudad

Diversos sectores políticos y dirigentes gremiales, organizaciones sociales y la ciudadanía en general han reaccionado preocupados y exigiendo respuestas a las autoridades sobre el nivel de violencia e inseguridad que azota a Cúcuta.

A través de sus cuentas de Twitter personajes de la región y representantes del comité intergremial han pedido al Gobierno Nacional, al ministerio de la defensa, y a las autoridades locales y regionales respuesta frente a los hechos que se han venido presentando de manera constante en esta capital.

El presidente de Cotelco Amilkar Mired dijo en su red social, cuestionó el papel de las autoridades frente a la ola de asesinatos, hurtos y ataques violentos contra la fuerza pública de manera reiterada y casi a diario.

Otro empresario señaló "el alcalde viviendo en una ciudad surrealista, donde sueña, pero en la realidad lo que vivimos los cucuteños es el abandono de sus mismas autoridades y ni qué decir del Gobierno Nacional".

Un experto en seguridad dijo a Caracol Radio "pensamos que con un general la ciudad podría tener otra respuesta a sus múltiples problemas, pero no sabemos que pasa... No hay reacción, no hay respuesta, no hay medidas y solo hay un silencio que pareciera reflejar desgano, desmotivación, aburrimiento o incapacidad...muchas preguntas y con un silencio que lo dice todo", puntualizó.

Un reconocido periodista de la ciudad publicó "algo muy grave está pasando, y lo que más preocupa es no tener autoridades que reaccionen a los mismos hechos".