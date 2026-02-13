Secuestran a dos trabajadores e incineran maquinaria en zona rural de Cúcuta. Captura de video

Dos trabajadores fueron secuestrados por hombres armados en la vía que comunica el sector de Santa Cecilia con el corregimiento de San Faustino, en zona rural de Cúcuta, en un hecho que genera preocupación entre quienes transitan por este corredor cercano a la frontera con Venezuela.

De acuerdo con la información de testigos, el caso ocurrió en el tramo conocido como ‘Paso Malo’, donde fue interceptado un vehículo tipo vibro que era transportado en una cama baja.

En medio de la acción, hombres armados detuvieron el automotor, retuvieron a dos trabajadores y posteriormente incineraron la maquinaria en el lugar.

Testigos indicaron que las víctimas fueron obligadas a descender y sacadas del sector con rumbo hacia zona fronteriza.

Según relataron, los captores llevaban los rostros cubiertos y portaban armas, lo que impidió cualquier reacción de quienes presenciaron la situación.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los dos hombres y las circunstancias exactas en las que permanecen retenidos.