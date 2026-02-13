CUT Norte de Santander rechaza suspensión del aumento del salario mínimo para 2026

Norte de Santander.

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que establecía el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia generó el rechazo inmediato de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que anunció posibles movilizaciones en el país.

Martín Cruz, presidente de la CUT en Norte de Santander, calificó la medida como “injusta” y aseguró que, aunque respetan las decisiones judiciales, no comparten el contenido de la providencia.

“Desde la Central Unitaria de Trabajadores rechazamos la decisión en esa medida provisional. Somos respetuosos de la justicia, pero creemos que es una injusticia social”, afirmó el dirigente sindical a Caracol Radio.

Cruz cuestionó que la determinación afecte directamente a quienes devengan el salario mínimo, señalando que muchos trabajadores ya habían proyectado compromisos financieros y educativos con base en el decreto suspendido.

“Hay trabajadores que tienen su vida diaria programada, que hicieron créditos o matricularon a sus hijos en la universidad teniendo en cuenta ese acto administrativo”, agregó.

Frente al panorama, la CUT anunció que está a la espera de lineamientos nacionales para definir jornadas de protesta social pacífica en distintas ciudades del país.

“Estamos en estructura nacional reunidos y esperamos tomar decisiones frente a este accionar. El llamado es a la movilización pacífica en todo Colombia”, sostuvo.

El dirigente también hizo referencia al contexto político en el que se produce la decisión, mencionando al gobierno del presidente Gustavo Petro y señalando que, a su juicio, existen intereses políticos alrededor del fallo.

Por ahora, el aumento del salario mínimo para 2026 queda suspendido mientras avanza el trámite judicial correspondiente, en medio de un debate que vuelve a poner en el centro la discusión sobre la estabilidad económica de los trabajadores que devengan el ingreso básico en el país.