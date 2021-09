Gremios reclaman seguridad para Cúcuta

Diversos sectores cucuteños económicos, políticos, gremiales y sociales se sumaron a la preocupación por la ola de inseguridad y terrorismo que vive Cúcuta, en el oriente del país.

Todos en una sola voz coinciden en preguntarse sobre los móviles que están rodeando esta situación, y su nivel desproporcionado frente a los hechos que vienen aconteciendo y que iniciaron con un carro bomba en la Brigada 30, luego un atentado al jefe de Estado Iván Duque y posteriormente una seguidilla de acciones con explosivos contra la Fuerza Pública.

Ciro Ramírez, vocero del comité intergremial dijo a Caracol Radio que "no vemos efectividad, reuniones, cifras, recompensas, consejos de seguridad, pero la realidad de lo que se palpa en las calles en la ciudad y el departamento es otra. Algo está fallando en la estrategia de seguridad y eso es lo que queremos que se revise que está pasando. Este efecto negativo repercute a todos, tenemos hechos muy graves que no se han dimensionado".

Otro dirigente de Fenalco dijo "consideramos que esto está desbordado, no hay autoridades que controlen lo que está pasando, pronunciamientos de solidaridad que van y vienen, pero sin efectos. Estamos retrocediendo, no hay reacción. Tenemos unas autoridades distantes de la realidad, silenciosas que no dicen nada frente a la gravedad de los hechos, lamentable..."

Desde Camacol otro dijo "es una mala señal hacemos esfuerzos por promover ciudad, región y desarrollo, pero la imagen de ciudad violenta aleja todos nuestros propósitos. Es hora de volver a las calles, a las tomas de comunas, de barrios, de mirar la zona rural hoy con grandes problemas y de sentirnos protegidos, no solos".