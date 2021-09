Imputan cargos al alcalde del Charco

En audiencias concentradas, un fiscal de la Seccional Nariño judicializó al alcalde municipal de El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina; y al asesor financiero de su administración, Jhon Jainer Torres Ocampo, por incurrir presuntamente en actos de corrupción.

El ente acusador le imputó cargos al mandatario local por su probable coautoría en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y falsedad ideológica en documento público. Por otra parte, a Torres Ocampo se le endilgaron las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Los funcionarios fueron capturados el pasado 31 de agosto luego que se conociera que la alcaldía municipal de El Charco en marzo del 2020 hizo públicos los estudios previos y la invitación a personas naturales y jurídicas, con el fin de suscribir el contrato de suministro de elementos de ferretería para el mejoramiento de la red de alcantarillado de esa población, por un valor de $23. 226.684, en un plazo de ejecución de 5 días.

Asesor financiero de la administración municipal de EL Charco, Jhon Jainer Torres Ocampo / Fiscalía General de la Nación

Sin embargo, una vez surtido el cierre de la convocatoria, la administración firmó el acta dejando constancia de que se había recibido una sola propuesta.

Luego de un aparente proceso de evaluación deficiente y direccionado, el alcalde Cándelo Reina habría contratado al único proponente, el cual no cumplía los requisitos y no ejecutó el proceso. Para la Fiscalía, el contratista no podía firmar el documento con el municipio por estar inhabilitado, ya que hace parte de la planta de profesores de la Secretaría de Educación de El Charco, por ello quien aparecía suscribiendo el citado contrato fue una tercera persona.

Cabe anotar que, en el año 2020, el ente acusador también le formuló cargos al mandatario y a su hermana dentro de otro proceso, por hechos similares. El juez se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento a los procesados, quienes continúan vinculados a la investigación.