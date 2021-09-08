43 años de fundación cumple el tradicional restaurante El Roble del Quindío

El restaurante está ubicado en el kilómetro 12 de la vía Armenia-Pereira, fue fundado en el año 1978 por Gustavo Zuluaga y Edelmira Gómez. El gerente e hijo de los fundadores, Gustavo Adolfo Zuluaga, indicó que uno de los retos más grandes ha sido la pandemia en el que a pesar de las dificultades económicas sostuvieron los cargos de sus 103 colaboradores.

Frente a reinventarse, resaltó que se adaptaron al domicilio que fue todo un reto por la lejanía con la ciudad, pero lo asumieron con total éxito.