Colaboraciones alimenticias, en línea con el crecimiento global

Las colaboraciones entre marcas continúan ganando relevancia como una vía para captar la atención de audiencias que buscan propuestas distintas. Según el reporte de Nielsen Global Innovation 2024, más del 50 % de las personas muestra interés en productos cocreados por empresas de universos diferentes, una tendencia que sigue creciendo en Colombia.

En este contexto, Flips Crunchy Crema y Donut Factory, presentaron una propuesta que reinterpreta un elemento cotidiano; llevar un esparcible al formato de una dona. La alianza ofrece una forma distinta de experimentar Crunchy Crema, ubicándola en un escenario que amplía las posibilidades de consumo. “Los consumidores están abiertos a explorar combinaciones inesperadas, y estas alianzas permiten responder a esa apertura. Esta colaboración introduce una forma diferente de relacionarse con Flips sin perder su esencia”, afirmó Ana María Carrillo, gerente de Marca de Flips Colombia.

La edición especial combina el perfil de sabor de Crunchy Crema con la elaboración característica de Donut Factory, logrando un balance entre familiaridad y novedad. El desarrollo del producto fue resultado de un trabajo conjunto, en el que ambas marcas exploraron diversas alternativas hasta alcanzar la armonía entre la crema con sabor a “la almohada de chocolate de Flips” y la masa tradicional de Donut Factory.

La edición estará disponible en todos los puntos de venta de Donut Factory. Las compañías coordinaron su logística para asegurar una distribución estable y respetar los estándares de calidad característicos de ambas marcas.