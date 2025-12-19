Chez Migu una propuesta de cocina francesa contemporánea en Bogotá

Después de consolidarse en Medellín como un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía francesa moderna, Chez Migu abre sus puertas en Bogotá, representa el siguiente paso en la expansión de la marca, que busca replicar en la capital la acogida lograda en Antioquia.

Detrás del proyecto están María Luisa Penagos, Juan José Aramburo, Sebastián Garcés y Eduardo De Greiff, socios fundadores que han desarrollado un concepto centrado en la experiencia integral: buena cocina, ambiente cuidado y servicio cercano.

Cortesía: Chez Migu Ampliar

Migu, el alma creativa del restaurante, lidera la propuesta gastronómica y el diseño del espacio, mientras que Sebastián Garcés coordina la operación y la atención en sala para garantizar que cada visita mantenga el sello personal de la marca.

El nuevo Chez Migu Bogotá, ubicado en Chapinero (Calle 65 #4-05), ofrece un formato más íntimo, con capacidad para 75 personas distribuidas entre el salón principal y el área del piano, donde habrá música en vivo, cantantes invitados y noches temáticas. También contará con un piano VIP privado para reuniones y celebraciones de hasta 30 personas.

“Queríamos traer a Bogotá un lugar con identidad propia, donde la gente se sienta cómoda, celebre y vuelva. Chez Migu es eso: un espacio para disfrutar alrededor de la mesa”, señalan sus fundadores.

La carta conserva los platos más representativos de Medellín, como la salsa Café de París, el queso brie al horno, el rotie de alioli con papas de la casa y una selección de postres que ya son parte de la identidad del lugar. La oferta se complementa con una curada carta de vinos y cócteles.

Con su llegada a la capital, Chez Migu espera atender más de 300.000 comensales en su primer año, generando de 14 empleos directos. Los socios adelantan que este será el inicio de un proceso de expansión hacia otras ciudades del país e incluso hacia el exterior.