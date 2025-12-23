Se celebró “The 50 Best Restaurants” de Latinoamérica 2025

Ciudades como Buenos Aires, Cartagena, Lima, Ciudad de México, entre otros, participaron en los Latin America’s 50 Best Restaurants, que celebra y reconoce la aportación de la gastronomía latinoamericana al mundo. En esta oportunidad Colombia alcanzó el puesto número 1 del ranking, con “El Chato” de Bogotá coronándose como Mejor Restaurante de Latinoamérica. También destacaron otros referentes colombianos como “Humo Negro”, “Afluente” y “Leo” de la Capital; “Manuel” de Barranquilla; y “Celele” de Cartagena.

Uno de los premiados más especiales fue “Kjolle”, el destacado restaurante de Lima a cargo de Pía León, merecedor del premio a de Art of Hospitality patrocinado por Buchanan’s 18 Special Reserve. “En línea con nuestra campaña ‘Estamos en Familia’, que celebra los lazos auténticos que se forman alrededor de la mesa, nos honra premiar a Kjolle, pues encarna un valor fundamental de nuestro fundador, James Buchanan: un servicio excepcional ofrecido con genuina calidez y atención. A todo el equipo de Kjolle: se han convertido en un referente de hospitalidad para Latinoamérica y el mundo”, comentó Vivianne Bernui, directora general de Lujo e Innovación de Diageo para el Caribe y América Latina.

Como parte de las diversas actividades que rodean la emocionante experiencia de los 50 Best latinoamericanos, Buchanan’s 18 convocó a un cocktail previo a la ceremonia de premiación, donde se reunieron algunos de los exponentes más destacados de la gastronomía regional y miembros de la “familia elegida” que promueve Buchanan’s. Mitsuharu “Micha” Tsumura, el hombre detrás del restaurant número 1 del mundo en la actualidad, “Maido”; además del equipo de “Lady Bee” número 13 en el más reciente listado de los World’s 50 Best Bars, encabezaron este encuentro que reunió a líderes de opinión, cocineros, críticos gastronómicos y entusiastas de la cocina latinoamericana.

Este 2025, por primera vez en los 50 Best latinoamericanos se entregó el Champions of Change Award, que hasta ahora había sido un galardón exclusivo de The World’s 50 Best Restaurants, reconociendo a quienes impulsan cambios positivos y progreso a largo plazo en el sector gastronómico y de la hospitalidad. En línea con el objetivo de 50 Best de promover una gama más amplia de restaurantes.