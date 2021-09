Veedores de la salud advierten escasez de vacunas en Cúcuta

La escasez de inmunológicos que se ha visto en todo el país también se ha reflejado en la zona de frontera, indicando los veedores de la salud que esto afecta directamente a la población que está buscando inmunizarse.



Muchas de las personas en Cúcuta han legado hasta los puestos de vacunación y se han evidenciado que no hay disponibilidad de los biológicos, generando una molestia al estar citados previamente para este proceso.



Francisco Villamizar veedor de la salud en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que ahora muchos están buscando vacunarse por los requisitos que podría establecer el Gobierno Nacional para la libre circulación.

“Esto es muy preocupante porque el gobierno nacional está presionando con muchos métodos, están diciendo que van a poner el carnet y debe ser utilizado para todo, para las clases de los muchachos en el colegio, que para viajar si no tienen esta certificación no lo podrán hacer entonces esto crea un caos y un pánico terrible porque la gente corre en donde dicen que hay jornadas de vacunas, y es deprimente ver como la gente llega apresurada para que le apliquen su vacuna y no lo pueden lograr porque no lo hay, los inmunológicos son muy pocos y el gobierno dice que están comprando, pero no se sabe en dónde están están gastando la plata porque no están llegando”, dijo el veedor.



Indicó que los mecanismos por parte del gobierno deben mejorar para que puedan llegar los inmunológicos.