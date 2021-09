Buscamos soluciones para reabrir el hospital: gerente La Misericordia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia habló el gerente del hospital La Misericordia de Calarcá, Bernardo Gutiérrez que entregó detalles sobre la junta directiva del segundo hospital del Quindío en la sede de la gobernación del departamento que se cumplió en las últimas horas.

El directivo agregó "tuvimos una junta directiva más propositiva y con el ánimo de buscar soluciones a la crisis que tiene el hospital, la idea es reabrir los servicios esenciales como urgencias pero que sea por el resto del año, estamos en ajustes al plan de contingencia que permitiría que en pocos días se puede reabrir el centro asistencial"

El gerente de La Misericordia indicó que la cartera morosa de 12.000 millones de pesos y que las EPS no cumplan con el pago respectivo es una de las causantes de la situación del centro asistencial.

Sobre la solicitud de la renuncia Bernardo Gutiérrez indicó "no he considerado esa posibilidad, estamos trabajando para que el hospital preste el servicio de segundo nivel, y por eso seguimos trabajando, pero no he considerado renunciar a la gerencia"