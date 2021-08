Caso de homicidio de Santiago Murillo pasa a la Justicia Ordinaria

La Corte Constitucional dirimió el conflicto de competencias que existía en el caso del homicidio de Santiago Murillo, un joven de 19 años quien falleció el pasado 1 de mayo en Ibagué, en el marco de las protestas del paro nacional en hechos que ocurrieron sobre el sector de la calle 60 con carrera 5 de Ibagué.

En su decisión la Corte Constitucional aclara que el mayor de la Policía Jorge Mario Molano, no accionó su arma de fuego para proteger su vida o de quienes estaban a su alrededor, por lo cual no se puede catalogar como un acto del servicio y por ese motivo no puede ser atendido por la justicia Penal Militar, sino por la justicia ordinaria, siendo competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación.

Es de recordar que en el marco de la investigación el Juzgado 188 de Instrucción Penal Militar indicó que los hechos se generaron por la alteración del orden público debido a las protestas, por ese motivo se solicitó que el caso del mayor Molano fuera tenido en cuenta como un acto del servicio.

Miguel Murillo padre de Santiago Murillo, manifestó que estaban en un 99% seguros que la Corte Constitucional pasaría el proceso a la justicia ordinaria y esperan que sigan adelante todas las etapas procesales.

En el caso del mayor Jorge Molano, desde el pasado 18 de junio se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Picaleña de la capital tolimense.