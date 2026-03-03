Denuncian ante la Procuraduría al rector del ITFIP por presunta participación en política

Tolima

Ante la Procuraduría General de la Nación denunciaron al rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) de El Espinal, Mario Fernando Díaz Pava, por presunta participación indebida en política y constreñimiento al sufragante en medio de la actual contienda electoral.

La queja disciplinaria, radicada por la Veeduría Despierta Tolima, expone que el rector habría usado las instalaciones y la contratación de la institución con fines electorales para favorecer a candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes.

“Bajo la impunidad de la Procuraduría Provincial de Girardot, el señor Mario Fernando Díaz Pava se convirtió en un actor político del más alto nivel del municipio de El Espinal; por cuenta de ese delegado del Ministerio Público, los Díaz Huertas tienen convertido el ITFIP o la nueva UNIESPINAL en un feudo politiquero”, reza la denuncia.

Según el documento, el rector estaría favoreciendo a determinados dirigentes o partidos políticos a través del movimiento que lidera junto a su esposa, María Adriana Huertas, denominado “Somos Independientes”. Entre las supuestas irregularidades figura el cambio de la imagen institucional del ITFIP a los mismos colores de dicho movimiento.

Asimismo, la denuncia del veedor Gustavo Adolfo Collazos advierte que, previo a la Ley de Garantías, el ITFIP celebró 1.100 órdenes de prestación de servicios por un valor aproximado de 5 mil millones de pesos, cifras que resultarían inusuales para el contexto de la institución.

“Al ser tan clara y evidente la participación en política del rector, debe procederse a disciplinarlo a fin de que sus subalternos no sigan la misma línea, naturalizando algo que está mal hecho, y más aún con las herramientas con las que cuenta esa institución para beneficiar, como matrícula cero, restaurante, transporte, entre otros”, enfatiza la denuncia.

El veedor Gustavo Adolfo Collazos pidió al Ministerio Público que imponga medidas cautelares, como la suspensión temporal del cargo contra el rector Mario Fernando Díaz.

Hace menos de dos semanas, el ministro de Educación, Daniel Rojas, ordenó visitas de inspección y vigilancia a dos instituciones de educación superior del Tolima por el presunto uso de recursos públicos con fines electorales, una de ellas el ITFIP o UNIESPINAL.

Caracol Radio buscó al rector Mario Fernando Díaz para conocer su respuesta a las acusaciones del veedor; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no fue posible obtener una contestación de su parte.