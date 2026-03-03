Declaran predios de AngloGold Ashanti como bienes de interés público en Cajamarca, Tolima

Tolima

Los habitantes de Cajamarca, esta vez a través de su Concejo Municipal, le asestaron un nuevo y contundente golpe a la multinacional AngloGold Ashanti. En esta ocasión, mediante el Proyecto de Acuerdo 05-2026, se declaran 33 predios adquiridos por la compañía como bienes de utilidad pública e interés social, en los que se deberá priorizar la conservación ambiental y el desarrollo de actividades agropecuarias.

Con seis votos a favor y cinco en contra fue aprobado el proyecto de acuerdo, que surgió de un proceso ciudadano respaldado por más de 4.000 firmas y que esperó durante un año la certificación por parte del Consejo Nacional Electoral. Ahora se traduce en una determinación institucional concreta que representa la voluntad de la mayoría de los cajamarcunos.

A favor del proyecto votaron los concejales Cristian Murillo, Herman García, Humberto Duque, Sebastián Ramírez, Julieth Castellanos y Jonattan Arévalo; en contra, Óscar Arévalo, Amanda Sánchez, Arlex Ninco Polania, Hernán Cely y Germán Rincón.

El acuerdo aprobado se sustenta en principios constitucionales como la autonomía territorial, que reconoce a los municipios la facultad de ordenar su suelo; la competencia del Concejo Municipal para reglamentar los usos del suelo; y la protección del patrimonio ecológico.

Las áreas declaradas de utilidad pública se encuentran traslapadas con figuras ambientales como la Reserva Forestal Central, zonas de páramo delimitadas, la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados, el POMCA del río Coello y el Parque Natural Regional Anaime–Chilí. Se trata de aproximadamente 5.800 hectáreas, equivalentes al 11 % del territorio municipal.

“Es un acuerdo que protege el agua y la vida en Cajamarca, que ratifica la consulta popular del 2017. El pueblo de Cajamarca le dijo nuevamente sí a la vida y a la defensa de nuestro territorio. Este proyecto busca declarar las 5.300 hectáreas de AngloGold Ashanti como zonas de utilidad pública para que sigan destinadas a la conservación del agua”, manifestó el concejal Cristian Murillo.

De esta manera, la multinacional sufrió un nuevo revés en su intención de adelantar actividades mineras en Cajamarca. En 2017 se realizó una consulta popular en la cual más del 97 % de los cajamarcunos votó en contra de que se adelantaran proyectos mineros en su territorio. Esto frenó el proyecto denominado La Colosa, con el cual la multinacional pretendía extraer oro en la ‘Despensa Agrícola de Colombia’.

Ahora, para que el Proyecto de Acuerdo 05-2026 quede en firme, el alcalde Camilo Valencia debe sancionarlo y convertirlo en acuerdo municipal. Después pasará a revisión de la Gobernación del Tolima y del Tribunal Administrativo del Tolima para completar el procedimiento correspondiente.