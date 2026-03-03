Imputan a dos mujeres señaladas de estafar a 27 personas con falsas compras de vivienda en Ibagué

Ibagué

Un fiscal en el Tolima le imputó los delitos de captación masiva y habitual de dinero, y estafa agravada a dos mujer que habrían montado un esquema para engañar a 27 personas en Ibagué con supuestas inversiones en la compra de remates de viviendas para obtener utilidades del 100%.

Según la Fiscalía, con esta investigación se puso en evidencia a dos hermanas señaladas de diseñar un esquema fraudulento, en el que se hacían pasar por intermediarias en remates judiciales para hacer ofertas falsas de vivienda a bajo costo y quedarse con los ahorros de familias que anhelaban adquirir casa nueva en Ibagué.

“En el curso de la investigación se conoció que Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade presuntamente se ganaban la confianza de las víctimas y captaban dinero promocionando inmuebles como inversiones seguras y de alta rentabilidad, y prometiendo la entrega en un máximo de 180 días o la devolución del capital con ganancias superiores al 100%”, indicó la Fiscalía.

En el relato dado a conocer por un fiscal en medio de la audiencia de imputación de cargos, se estableció que, para dar apariencia de legalidad al engaño, al parecer, utilizaron contratos, recibos y letras de cambio con sus firmas y huellas, y facilitaron la entrega de aportes por diferentes valores a través de consignación o en efectivo.

Dato: de esta manera habrían estafado a 27 personas de las que se habrían apropiado de más de $600 millones, mientras que los remates nunca se concretaron.

Ante esta investigación, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dinero, y estafa agravada. Las hermanas Guzmán Andrade no aceptaron los cargos y seguirán vinculadas a la investigación.

Finalmente, el ente acusador resaltó que estas dos personas son señaladas de estafar a 27 personas con ofrecimientos de inversiones supuestamente seguras y de alta rentabilidad, y promesas de entrega de inmuebles que nunca se materializaron.