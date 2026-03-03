Ibagué será la sede del encuentro global de ciudades sostenibles de la OCDE

Tolima

Expertos mundiales y más de 70 alcaldes de todo el continente harán parte de la Cumbre Glocal de Economía Circular para buscar soluciones al manejo del agua y la creación de empleos verdes, la cual se realizará del 21 al 23 de abril en Ibagué, capital del Tolima.

Por primera vez, un organismo internacional trasladará una de sus mesas de trabajo oficiales a una ciudad intermedia del mundo.

Se trata de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha confirmado la realización de su 8ª Mesa Redonda sobre Economía Circular dentro de la programación de la Cumbre Glocal Nova Next Summit, que se celebrará en la capital tolimense.

La organización, que reúne a los países con las mejores prácticas económicas del mundo, decidió por esa semana, de manera excepcional, trasladar sus oficinas y expertos hacia la capital del Tolima porque ve en este evento el escenario ideal para tomar decisiones que impactarán en el futuro de las ciudades en América Latina.

Sobre este importante anuncio, el director general de la Cumbre y gerente de Ibagué Limpia y Ambiental, Milton Restrepo, destacó que la llegada de este organismo internacional no es una casualidad, sino el resultado de un trabajo serio por la región.

“La importancia de este anuncio radica en que la 8ª Mesa Redonda de la OCDE llega a Colombia tras haberse realizado en grandes capitales mundiales; su versión anterior, la séptima mesa, tuvo lugar en París, Francia, en la sede principal de este organismo. Que este encuentro aterrice ahora directamente en Ibagué demuestra que la Cumbre de Economía Circular se ha convertido en un escenario de talla internacional, capaz de atraer a los mismos expertos y líderes que se reúnen en Europa para decidir el futuro del planeta”, indicó Restrepo.

¿Qué pasará ese día?

El próximo 23 de abril de 2026, la agenda de la Cumbre estará dedicada a este encuentro de alto nivel. Los ciudadanos podrán ver resultados en tres temas principales:

Reunión de alcaldes: Se espera la llegada de unos 70 alcaldes, liderados por la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, para firmar acuerdos reales. El objetivo es que las ciudades dejen de ser lugares que solo generan basura y se conviertan en centros que reutilizan sus recursos.

El futuro del agua: Se presentará por primera vez en español un estudio muy importante sobre cómo cuidar y reutilizar el agua. Esto se realizará de la mano con bancos internacionales como el BID y la CAF, buscando que el agua llegue de mejor forma a todos los hogares.

Más empleo: Habrá un espacio dedicado a las empresas y nuevos emprendimientos (start-ups). La meta es clara: que la economía circular no sea solo un concepto ambiental, sino una fuente de nuevos puestos de trabajo para la región.

Un apoyo que no termina el 23 de abril

Al traer a la OCDE, Ibagué y las regiones vecinas aseguran un acompañamiento técnico permanente, según indicó el gerente. Se espera que los proyectos de la ciudad cuenten con el respaldo y la asesoría de los mejores expertos del mundo para que las ideas se conviertan en obras y beneficios reales.

Si quiere participar en la Cumbre Glocal de Economía Circular como expositor, patrocinador o asistente, ingrese a la página web www.cumbreeconomiacircular.com

