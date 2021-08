“Los jóvenes tienen un compromiso con la democracia” Registrador Nacional

Alexander Vega Rocha Registrador Nacional instaló de forma oficial los Consejos Nacionales de Juventud en los municipios de Pitalito y Neiva, desde donde afirmó que será un hecho histórico que marcará la historia de la democracia del país.

Informó que por primera vez el voto popular en el país se habilita a los jóvenes entre los 14 y 28 años de edad.

“Ustedes no se han dado cuenta del poder del voto, sabían ustedes que pueden elegir el Congreso de la República, alcaldes y el próximo presidente”, afirmó el Registrador durante el evento de instalación del Consejo de Juventud en Neiva, que se cumplió en el coliseo “Álvaro Sánchez Silva”.

Vega, enfatizó en que los Consejos de Juventud son importantes en cada una de las regiones del país, “pero más importantes es que se empoderen de la democracia de este país, y para reactivar este país se necesita que los jóvenes actúen, y fortalezcan el musculo democrático”.

Según el Registrador, Colombia es el país en donde los jóvenes menos ejercen su derecho al voto.

Asimismo, se refirió a que en el país se dispondrán de 15 mil mesas para la jornada electoral del próximo mes de noviembre, de las cuales 396 mesas se ubicarán en el Huila; distribuidas en 141 puestos, 99 en la zona urbana y 42 en zona rurales, mientras tanto en Neiva se dispondrán de 38 puestos en la zona urbana y 4 en zona rural.

“El señor gobernador y alcaldes de los municipios se comprometieron a garantizar el transporte público para la jornada electoral, y eso es importante para esta región”, afirmó Vega.

En el Huila 308 mil jóvenes entre los 14 y 28 años de edad están habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 154 mil mujeres y 153 mil hombres.

“Esta elección es importante porque darán ejemplo a la clase político, no esperan una remuneración, sino que van a trabajar por solucionar los problemas de sus comunidades. Ustedes piden tan poco, que aun así lo poco que piden tampoco se los dan. por eso este espacio que tienen ahora es único, si no lo aprovecha, no aspiren a que alguien lo haga por ustedes”, dijo Vega.

La Registraduría Nacional informó que en el país existen 2700 listas de independiente, en el Huila 147listas independientes inscritas, quedando pendiente la inscripción de los partidos políticos, JAC y comunidad LGTBI. En Neiva oficialmente están inscritas al Consejo Municipal de Juventud 10 listas.

Las elecciones del Consejo Municipal de Juventud que se cumplirán el próximo mes de noviembre, espera elegir en el Huila 351 miembros, de las cuales a Neiva le corresponden 17 además de una por asignación popular y otras directa para víctimas y comunidades afro.

En el país, se elegirán 10824 miembros de Consejos De Juventud, “es una fuerza política tan importante, que con ese potencial pueden elegir cualquier asignación política de este país”, concluyó Vega Rocha.