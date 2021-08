En Medellín es muy difícil saber en dónde hay vacuna y en dónde no

Es todo un acertijo encontrar vacuna en Medellín, puesto que en unos puntos sí hay biológicos y en otros no. En Caracol Radio visitamos los puntos de vacunación del Metro, algunos de los 8 instalados en el sistema masivo de transporte. Llegamos a San Antonio, en el centro, uno de los que tiene más capacidad de aplicación.

En este punto estaba vacunado con Pfizer para población joven menor de 18 años y para adultos mayores. También segundas dosis de Pfizer y AstraZeneca para adultos.

Hablamos con un par de ciudadanos, que no contaron con buena suerte, porque aunque llegaron a las 7:30 de la mañana, el personal vacunador del Metro salió a decir que sólo podrían cubrir hasta una parte de la fila, en donde habían cien personas aproximadamente, y cerca de 50 personas se quedaron sin poderse vacunar.

Lea también:

"Vine a vacunarme, hice una fila muy larga y dice que ya no hay dosis. Vendré mañana si Dios lo permite", comentó un ciudadano.

El personal vacunador le contó a Caracol Radio que hay vacunas en Poblado, Niquía e Itagüí, pero la disponibilidad que es muy poca, se acaba siempre con la demanda que es muy alta.

"Hemos ido a tres lugares y en uno solamente había la vacuna para mis hijos, ya en otros no había. Como solución está madrugar más, también nos dijeron que fuéramos a otro punto pero no hay seguridad de que haya, entonces mejor no vamos porque seguro también perdemos la idea. Nos vamos para la casa", señaló una ciudadana.

Estos 8 puntos de vacunación en el sistema de transporte público Metro funcionan a partir de las 7 de la mañana, ya a esa hora hay gente esperando.