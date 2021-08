Denuncian a estafadores que suplantan a presidente de Millonarios

Caracol Radio conoció la denuncia hacía una red de estafadores que suplantan al presidente del Club Deportivo de Millonarios, Enrique Camacho, en la cual, mediante una bolsa de empleos de diferentes universidades de la capital, contactan estudiantes para ofrecerles el empleo de jefe de comunicaciones del club.

Según la denunciante, una mujer recién egresada de la carrera de comunicación social de la Universidad Uniminuto, después de la entrevista telefónica y que le dijeran que había sido aceptada, la citaron cerca del Campín para pedirle 1.200.000 para la compra de la dotación.

"Muy ilusionada llamé y me hicieron la entrevista. Él era muy amable, me ofreció el trabajo de jefe de comunicaciones, con un salario de 2.500.000 y con un horario de lunes a sábado. Luego, me preguntó con quién vivía y le respondí que con mi mamá, me pidió hablar con ella pues aseguró me quería dar el empleo a mí. Él le dijo a mi mamá que debían comprarme la dotación", contó.

La mujer aseguró que ella no fue a la cita pues recibió la llamada de la bolsa de empleo de su universidad, en la que le aseguraron que otra estudiante si fue a la cita y le cobraron 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos) para la dotación y que, luego de haber llamado directamente al Club Deportivo de Millonarios, el área de contratación desmintieron tener alguna convocatoria abierta.

Desde el Club Deportivo de Millonarios afirmaron que ya se han reportado varios casos de este tipo de estafas con la misma modalidad.