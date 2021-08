Alcaldía de Cúcuta reparará daños en asfalto del Comercial Bolívar

Durante el fin de semana se desarrolló una reunión especial entre propietarios y arrendatarios del Centro Comercial Bolívar, en donde el alcalde de la ciudad de Cúcuta virtualmente logró un acercamiento con los administradores de este emblemático espacio.

El encuentro se priorizo ante la proximidad del cierre de las vías privadas que realizarán por el daño de la capa asfáltica, y acusar los administradores de un incumplimiento por parte de la alcaldía y el constructor del puente de Cuatro Vientos.

Jairo Tomás Yáñez Rodríguez mandatario de los cucuteños, le dijo a Caracol Radio que se trabaja para poder finalizar el intercambiado vial y además la adecuación de una de las vías de San Luis que ha generado un embotellamiento en los últimos días.

“Con todo el respeto no sé qué hay detrás pero yo creo que es infundado el hecho de proponer este cierre o estrategia de hecho que nada contribuyen a la formalización de la ciudadanía de terminar la obra, estamos tratando de resarcir y esta semana que comienza iniciaremos las pavimentaciones para ir abriendo la vida de San Luis como es nuestro compromiso, en la misma dinámica está también participando Corponor que está accediendo a la obra con vehículos de alta carga, esperamos reparar los daños que este tipo de vehículo crea y finalmente que hay que aceptar arreglar para la comunidad lo qué es necesario. Creo que no es necesario acudir al cierre ni nada por el estilo porque yo no quiero dejar ni un solo hueco, quiero hacer lo mejor posible incluso entendiendo que son vías internas de un condominio que se utilizaron y por ahora no vamos a decir tanto como pavimentar, sino que vamos a hacer una reparación interna porque sabemos que la obra causó perjuicios y hay que resarcirlos “dijo el mandatario.

Por ahora se mantiene el cierre el 30 de agosto, y se espera en esta semana se logre un acuerdo.