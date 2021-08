Tres niñas bolivarenses podrán visitar las instalaciones de la Nasa

"Cuando fueron escogidas para participar en el programa lucían como unas bebés, pero en un año se crecieron mucho estas muchachas", expresó con sorpresa Mayerlys Angarita, la mamá de Gloria Michelle al volver a reunirse con las que serán las compañeras de su hija en la maravillosa aventura que las llevará, junto a otras 27 niñas colombianas, hasta uno de los centros de operaciones espaciales más importantes del mundo, ubicado en Houston (EEUU), este fin de semana.

Antes de su viaje, las tres jóvenes provenientes de instituciones educativas de Pontezuela, Maria la Baja y San Juan Nepomuceno, fueron recibidas en el despacho del gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, donde el mandatario les expresó su enorme orgullo y enfatizó en que “Bolívar necesita más mujeres como ustedes”.

“Estamos seguros de que van a representar con orgullo a nuestro departamento y a la mujer luchadora bolivarense. Aprovechamos esta ocasión para decirles que cuentan con nuestro respaldo. Son niñas muy privilegiadas y esperamos que aprovechen esta experiencia al máximo para que cuando regresen la repliquen entre sus compañeras, porque queremos que se sientan igual de empoderadas”, les dijo el mandatario durante la charla amena que sostuvo con las jóvenes, quienes estuvieron acompañadas por sus madres.

She Is Fundation, la organización que empodera a las mujeres y niñas víctimas del conflicto a través de proyectos como “Ella es astronauta”, ha guiado la preparación virtual de Maybel, Elizabeth y Gloria, previa al viaje que dadas la pandemia tuvo que reprogramarse casi un año y medio.

Con una camiseta que decía en letras negras “mis sueños llegan hasta las estrellas”, Gloria Michel Guevara, de 15 años, estudiante de la Institución Educativa Técnica Rodolfo Barrios Cabrera de San Juan Nepomuceno, le contó entusiasmada al Gobernador de Bolívar, cómo ha sido el último año en el que se han preparado para el viaje con clases virtuales con profesores de la NASA y todas las expectativas que tienen ella y sus compañeras.

“A todas las niñas de Bolívar les puedo decir que sean fuertes y valientes porque los sueños sí se cumplen. Tengo mucha expectativa por las experiencias nuevas que vamos a vivir fuera del país. Todavía no me creen que voy. Conocer cosas nuevas es lo que más me emociona”, resaltó Gloria, quien anhela poder convertirse en médica.

Por su parte, Johana Toncel, madre de Maybel González, asegura sentirse muy orgullosa de su hija y sus compañeras de viaje y espera que su hija, quien quisiera estudiar astronomía, aproveche la oportunidad para aprender todo lo que tenga a su alcance.

Finalizando su visita, Juana Alicia Ruiz, madre de Elizabeth Villareal y Premio Nacional de Paz por su trabajo como líder social en representación de las Tejedoras de Mampuján, agradeció a la Gobernación del Bolívar Primero el apoyo brindado a las niñas y en especial a las comunidades que viven en zonas de conflicto.