Con extremas medidas de seguridad se abrirá al público el estadio de Tunja

A las 3:00 p.m. de este 15 de agosto, se abrirán las puertas del Estadio la Independencia de Tunja a los hinchas boyacenses para disfrutar del encuentro entre Patriotas y Atlético Nacional.

Después del tiempo que lleva el país luchando contra el coronavirus, el estadio habilitó la entrada con un aforo del 30%, sin embargo, los simpatizantes del equipo verde no podrán ingresar al escenario debido a los hechos violentos que se registraron en el estadio El Campín cuando Independiente Santa Fe recibió al Atlético Nacional.

Y es que la administración municipal de Alejandro Fúneme, decretó ley seca desde las 6:00 a.m a.m. de este 15 de agosto hasta las 6:00 a.m. del 16 de agosto por el encuentro deportivo.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Henry Yecid Bello, dijo que se admite el ingreso menores de 14 años siempre y cuando muestren sus documentos de identidad.

"Tenemos restricciones para todas las tribunas, se prohíbe: el ingreso de chapas, hebillas, licor, sustancias psicoactivas y, por ningún motivo, no se va a permitir el acceso a ciudadanos que se encuentren en estado de embriaguez, tampoco podrán entrar mujeres en estado de embarazo", dijo el oficial.

Las autoridades de salud pidieron a los hinchas, mantener el distanciamiento social, uso de tapabocas permanente y gel antibacterial.