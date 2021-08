Vacunación sin agendamiento para mayores de 20 años en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla habilitó desde este 13 de agosto la vacunación sin agendamiento para mayores de 20 años.

Según la decisión de la Secretaría de Salud también están habilitadas la vacunación de jóvenes entre 12 y 19 años priorizados en MiVacuna o que presente su certificado médico.



Igualemnte está autorizada la vacunación para mujeres gestantes desde la semana 12 y de 40 días de postpardo.

Lea también: Atlántico reporta 205 casos y 6 muertes por COVID-19 este jueves

Los puntos de vacunación son Centro Comercial del Prado de 9:30 a.m. a 5: 00 p.m.; Centro Comercial Americano de 8:00 a 6:00 p.m.: Coliseo Elías Chewing de 7:00 a.m. a 7 p.m. ; Estadio Edgar Rentería de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ; Estadio Romelio Martín de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y la Universidad Simón Bolívar de 8:00 am. a 4:00 p.m.

También se pueden vacunar Centro Comercial Viva y Centro Comercial Mall Plaza de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; Estadio Roberto Meléndez de 8: a.m. a 4:00 p.m.; Cruz Roja de 8 a.m. 1 p.m-3:30 p.m.; Centro Comercial Villa Country de 8 a.m. a 4:00 p.m. y Colegio Don Bosco 8:00 a.m. a la 2 p.m.