Tribunal niega demanda por nulidad electoral contra alcalde de Calarcá, Quindío

ARMENIA

El Tribunal Administrativo del Quindío negó la demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Calarcá; Sebastián Ramos denunciando por presunta compra de votos en las elecciones del 2023.

Cabe recordar que la denuncia de nulidad electoral, fue instaurada por Diego Felipe Urrea Vanegas, en contra de la elección de Juan Sebastián Ramos Velasco como alcalde de Calarcá debido a denuncias de compra de votos en las elecciones de octubre de 2023.

El mandatario en diálogo con Caracol Radio destacó el fallo del Tribunal destacando que desde siempre demostró con su abogado que nunca incurrió en delitos electorales como lo aseguraron los denunciantes frente a la presunta compra de votos.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos sobre esta decisión y manifestó “recibimos con satisfacción el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Quindío respecto a una demanda de nulidad electoral que nos habían interpuesto por una supuesta compra de votos, que con toda claridad decirle que nunca ocurrió y que lamentablemente pues esto ha sido un tema de desgaste, no solamente como personas, sino también administrativo que nos ha tomado, pues tiempo de dar respuesta a todo el proceso, pero pues gracias a Dios el Tribunal en derecho falla”

Y agregó " que en ningún momento nosotros realizamos estas acciones ni mucho menos incurrimos en algún tipo de falta para poder lograr la Alcaldía, yo creo que estas elecciones que pasan en el mes de octubre demostraron de que los ciudadanos de más de 2.450 votos decidió que yo fuese el alcalde y que obviamente esto es como retaliaciones políticas de quienes no han superado las elecciones y que no las superaban en ese momento y que utilizan al aparato judicial para que era querer afectar, no solamente el buen nombre, sino también el desarrollo de una administración que afortunadamente al día hoy hemos venido desarrollando con toda la seriedad para nuestro municipio

El mandatario agregó que están a la espera, obviamente esto tiene otro trámite, va una segunda instancia ante el Consejo de Estado donde esperamos también que obviamente se ratifique este fallo dado de que realmente las supuestas pruebas que mostraban en ninguna inmerso yo en ella, así que en ningún momento tampoco ni siquiera en campaña, estuve cerca al barrio de donde es la persona que puso una denuncia ante la Fiscalía y que obviamente esto se trata digamos de una actuación más en retaliación, entonces estaremos a la espera de seguir el debido proceso.

Y que esperemos que en segunda instancia se ratifique y que podamos cumplir con ese mandato ciudadano de todos los caraqueños durante los cuatro años, puntualizó el alcalde de Calarcá.