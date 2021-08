Un grupo de comerciantes fueron estafados en Cúcuta

Quince comerciantes de la ciudad de Cúcuta fueron estafados en las últimas horas, según el relato de las víctimas a Caracol Radio.

Al parecer bajo la modalidad de comprometer presuntos familiares en situaciones de riesgo los extorsionistas se apoderaron de jugosas sumas de dinero mediante la modalidad de giro a quienes desde sus teléfonos móviles así lo exigían.

Una de las afectadas narró a caracol Radio que "me decían que mi familia iba hacer sicariada, que tenía que consignar siete millones de pesos para no atentar contra su vida y así me mantuvo durante casi una hora exigiéndome hasta que consigne un millón de pesos".

Y agregó "luego de haber girado empezó a insultarme por el poco monto que había enviado y me agredía verbalmente, hasta que entré en razón y pedí ayuda a las autoridades", precisó.

Lea también: Crece trata de personas en la frontera

Señaló que al llegar al Gaula mayor fue su sorpresa cuando encontró más de quince personas con la misma situación y afectados por lo que había ocurrido. Ahora esperan que las autoridades puedan ubicar a los responsables de esa masiva extorsión.