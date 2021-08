EPM responde a juzgado de Bello con tutela por irregularidades

EPM informó que debido a inconsistencia en la medida cautelar que había anunciado el juzgado de Bello en respuesta a un grupo que pide ser indemnizado por los daños ocasionados por Aguas Claras, la compañía interpondrá un recurso de reposición y una acción de tutela contra el juzgado de Bello que ordenó el embargo de sus cuentas

La compañía explica que aunque a la fecha, no ha sido notificada oficialmente de esta acción de grupo. No obstante, en la noche del martes 3 de agosto pudo conocer una copia informal del auto que decreta el embargo por la suma de 30 mil millones de pesos a las cuentas bancarias de varias entidades públicas y empresas privadas que están demandadas

Sin embargo, según EPM, en el auto el juzgado no ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa, pero por alguna razón, que se desconoce, el mismo juzgado remitió oficios a las entidades financieras donde EPM tiene cuentas bancarias ordenando su embargo por una suma de “30 billones de pesos”.

“Pese a que el juzgado, a instancias de EPM, ya rectificó que la suma realmente embargada era de 30 mil millones de pesos y no de 30 billones de pesos, no ha explicado por qué persiste la orden dirigida a los bancos para que practiquen embargos que no han sido decretados”, manifestó EPM a través de un comunicado

Por ahora, se espera el desenlace de las acciones jurídicas interpuestas.