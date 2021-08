Contratistas del acueducto metropolitano piden intervención de autoridades

Las empresas que fueron contradas para prestar sus servicios a la firma OHL, piden la intervención por parte de la gobernación y alcaldías del área metropolitana, para conseguir la consecución de los pagos de los trabajos realizados en el sub proyecto uno de acueducto metropolitano.

Advierten que convocaran protestas y plantones en las instalaciones de la empresa y las sedes de las entidades oficiales, para buscar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Miguel Rozo, contratista afectado le dijo a Caracol Radio que, “realmente nosotros ya prestamos el servicio, a todos nuestros trabajadores les pagamos, a los proveedores, a la fecha la empresa no nos ha respondido, ni nos ha hecho una comunicación oficial, no nos contesta el teléfono y la interventoría del proyecto no nos da ninguna respuesta”.

Lorena Ramírez, gerente de una de las empresas afectadas dijo a Caracol Radio que, "nosotros somos empresas pequeñas estamos tratando de salir de la crisis económica que nos dejó la pandemia, ha sido bastante terrible enfrentarnos a esta situación, no nos han dado una respuesta oficial".

Caracol Radio intentó conocer la versión por parte de los representantes de OHL, pero no fue posible su respuesta.