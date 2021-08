Alerta por amenazas a líderes sociales y reclutamiento de menores en Tolima

Luego de seis horas en un consejo de seguridad las autoridades civiles y militares tomaron medidas para contrarrestar las amenazas contra a líderes sociales y reclutamiento de menores en la zona sur del Tolima.

El secretario del Interior del departamento, Alexander Tovar, manifestó que se va a llevar toda la oferta institucional de la Gobernación del Tolima a La Llaneta, corregimiento de Rioblanco y precisó que “vamos a realizar esta intervención en esta zona como gobierno departamental y seguiremos haciéndolo en el todo el territorio”.

Durante el consejo de seguridad, Eliana Rubio, comisaria del municipio de Rioblanco, expresó que las amenazas no solo son en contra de su vida e integridad, sino que se también han amenazado a su hijo “dicen que "no busque que nos llevemos a su hijo, no precisamente a protección, sabemos dónde vive su hijo"”, además añadió que en tiempo récord ha ayudado a proteger del reclutamiento forzado por grupos ilegales a 30 niños.

Por su parte, el comandante de policía Tolima, Rolfy Jiménez, aseguró que se va a enviar un grupo especial urbano para reforzar la seguridad, con fuerza pública policial y, junto al Ejército, para hacer patrullajes constantes para las zonas rurales.

Además, habló sobre la presunta retención de un grupo de contratistas de la empresa OIM, donde enfatizó: “adelantamos las acciones e investigaciones del caso y así avanzamos en los temas de amenazas y homicidios en el corregimiento Herrera”, allí puntualizó que son muchas las tareas y acciones que se tienen que desplegar para seguir trabajando por la seguridad y el orden del sur del departamento”, puntualizó.