Una persona murió luego de ser arrastrada por la corriente de una quebrada en Falan, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Andrea Mayoquín, directora de la oficina de Gestión del Riesgo del Tolima, confirmó que en el municipio de Falan se reportó la desaparición de una persona que intentó cruzar la quebrada Jiménez y fue arrastrada por la corriente junto a otro acompañante que resultó ileso.

“Los hechos sucedieron en la vereda Cabal sobre la quebrada Jiménez en el punto donde hay un baden, al pasar una moto con dos ocupantes debido a las fuertes corrientes una persona cae a la quebrada y desafortunadamente desaparece”, dijo la directora de Gestión del Riesgo.

Debido a esta emergencia, la oficina de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Ambiente del Tolima activó la alerta con el fin de coordinar con los organismos de socorro, especialmente con Bomberos y la Cruz Roja de Armero Guayabal que ubicaron el cuerpo sin vida de Yeferson Vanegas Ortiz, persona que estaba desaparecida.

Otras emergencias por las fuertes lluvias

Por otra parte, también se reportó una emergencia en la vía que une a los corregimientos de Buenos Aires en Ibagué con Doima en Piedras, Tolima donde una persona fue arrastrada por la corriente de un rio, en este caso salió ilesa.

“También nos reportan caída de árboles en Icononzo e inundaciones en Coello, Melgar, Líbano, Murilo, Rioblanco, Sanantonio, Ortega, Anzoátegui y un incendio de cobertura vegetal en Planadas”, dijo Mayorquin.

Los reportes de alertas indican que en el Tolima están en alerta naranja los ríos Chenche, Amoyá, Tetuan, Ortega, Cucuana, Luisa, Coello, Totare, La Gunilla y Gualí.

También en alerta amarilla se encuentran los ríos Magdalena, Prado y Sumapaz.

¿En qué zonas hay riesgo de deslizamientos?

Según Andrea Mayorquín, hay once municipios en alerta naranja que son Armero, Cajamarca, Falan, Fresno, Honda, Lérida, Líbano, Murillo, Mariquita, Santa Isabel y Villahermosa.

Por su parte, en alerta amarilla están trece municipios entre los que están Anzoátegui, Casabianca, Cunday, Herveo, Palocabildo, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Venadillo y Villarrica.

Finalmente, Mayorquín resaltó que esta semana llegará a la región Andina otro frente frio que ocasionará lluvias en el departamento del Tolima por lo que se hace el llamado a la comunidad a estar alerta ante cualquier emergencia.