OCAD Paz aprobó más de $80 mil millones para desarrollar varios proyectos en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Dora Montaña, secretaria de Planeación, Prospectiva y TIC del Tolima, confirmó que durante la sesión del OCAD Paz, realizada el viernes 20 de febrero, fueron aprobados proyectos estratégicos para el departamento por un valor superior a los $80 mil millones, recursos que fortalecerán el desarrollo productivo, el acceso a servicios básicos y la infraestructura vial en municipios priorizados.

Para Rioblanco población ubicada al sur del departamento, se aprobaron $26.924 millones para la implementación de un programa integral para la mejora productiva, la transformación y comercialización de café diferenciado, a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales, técnicas y productivas de los productores que transforman café en el municipio.

“Para el municipio de Planadas, fueron aprobados $8.383 millones destinados a la construcción del sistema de acueducto interveredal Caicedonia, La Estrella y Los Cámbulos, una obra que mejorará el acceso a agua potable y las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas”, indicó Dora Montaña.

Por otra parte, en materia de infraestructura vial, para el municipio de Chaparral se aprobaron $35 mil millones para la pavimentación en concreto rígido de la vía que conduce de Chaparral al municipio de Ataco, corredor estratégico para la conectividad y el desarrollo económico del sur del departamento.

Adicionalmente, en Chaparral se destinarán $10.573 millones para el mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en la zona rural.