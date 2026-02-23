GPS delató a ladrón de una bicicleta del sistema público de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que las autoridades lograron recuperar una bicicleta del sistema ‘Rueda por Ibagué’ que había sido hurtada de la estación ubicada en el sector de la calle 80.

En medio de la recuperación de la bicicleta se capturó al presunto responsable, quien deberá responder ante las autoridades competentes por el delito de hurto de este elemento.

“Este tipo de conductas constituyen un delito que afecta directamente el patrimonio público y el bienestar colectivo. De acuerdo con el Código Penal, en sus artículos 239 al 241, el hurto es una conducta sancionable y no vamos a permitir que se atente contra un sistema que es de todos los ibaguereños”, sostuvo Aura Natalia Ramírez, secretaria general de Infibagué.

La rápida reacción fue posible gracias al sistema de monitoreo y rastreo satelital con el que cuentan las bicicletas, herramienta tecnológica que permitió ubicar el vehículo en tiempo real y activar el protocolo correspondiente con la Policía Metropolitana de Ibagué, logrando su recuperación en poco tiempo.

“‘Rueda por Ibagué’ es un sistema que fortalece la movilidad sostenible y brinda oportunidades de transporte limpio. Por eso invitamos a todos los usuarios a hacer uso responsable del servicio y a denunciar cualquier situación irregular que ponga en riesgo este servicio gratuito a la línea 310 886 78 06”, puntualizó la funcionaria.