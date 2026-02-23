Destruyen mina ilegal de las disidencias de alias ´Iván Mordisco´ en el sur del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el teniente coronel, Hernán Darío Baquero, comandante del Batallón de Infantería N.17 general Domingo Caicedo, reveló que este operativo afecta directamente las economías ilícitas del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc que lidera alias ´Iván Mordisco´.

La operación contra la minería Ilegal en el municipio de Chaparral, sur del Tolima, se adelantó en coordinación con la Sijín Policía Nacional golpeando la producción de oro ilegal que sería empleada por el grupo armado organizado para fortalecer su economía.

“En el lugar, las unidades ubicaron un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión, y 100 galones de ACPM, elementos que eran necesarios para la explotación de minerales, los cuales tenían un costo aproximado de $27 millones”, dijo el teniente coronel, Hernán Darío Baquero.

Dato: esta unidad de producción minera ilegal mensualmente lograba extraer 1.000 gramos de oro con un valor comercial aproximado a los $593 millones en el comercio.

La destrucción del equipo para la explotación ilícita de yacimientos mineros se realizó por parte de las tropas de la Sexta Brigada del Ejército con previa coordinación con la Policía Nacional.

Este resultado operacional de la Sexta Brigada del Ejército contra las economías ilícitas de las disidencias de las Farc busca atacar este fenómeno que afecta el medio ambiente en el sur del Tolima.