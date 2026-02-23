Arroceros anuncian nuevo paro con bloqueo de vías en el Tolima y otros departamentos

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el ingeniero agrónomo, Manuel Cardozo, vocero de Dignidad Arrocera en el Tolima, confirmó que el gremio se prepara para un nuevo paro que se realizará el próximo lunes 2 de marzo.

“El sábado 21 de febrero el comité nacional del paro arrocero encabeza de Dignidad Agropecuaria nos reunimos en una gran jornada de unión de la regiones arroceras del país y decidimos volver a la movilización, volver a las calles porque no aguantamos más, estamos casi el 70% del área a nivel nacional sin sembrar y no sabemos que va a pasar”, dijo el dirigente arrocero.

A la vez manifestó que el futuro de los arroceros en el país es incierto “Por eso decidimos llamar el día de la dignidad arrocera para el próximo 2 de marzo y salir de forma masiva nuevamente en todas las regiones arroceras del país a las calles y para hacer ese tapón en las carreteras y arterias viales de nuestro país”.

Según Manuel Cardozo, vocero de Dignidad Arrocera en el Tolima, el propósito no es afectar al resto de los gremios, pero que, necesitan que el Gobierno Nacional entienda la situación del arroz.

“Se nos fue el 2025 y no pudimos tener una solución del gobierno, con esto lo que buscamos es agilizar que el gobierno tome acciones rápidas que defina el precio que sea justo en la carga del arroz Paddy Verde a nivel nacional”, destacó.

Por otra parte, sostuvo que por ahora se tiene programada esta jornada para el lunes 2 de marzo, pero que todo depende del gobierno nacional, si la movilización es solo de ese día o de varias jornadas.

“El 8 de marzo son las elecciones, queremos que esos candidatos volteen a mirar a los arroceros y el futuro económico de 202 municipios que está en juego”, manifestó Cardozo.

Finalmente, recalcó que el Gobierno Nacional ha venido implementando acciones con diferentes gremios arroceros e industriales, como también con Fedearroz que representa al sector, pero que se pactaron unos precios que solo beneficia a los molineros y no al productor.