Aunque pinten buenos negocios, las acciones de EPM no se venden: alcalde

Tras conocerse el interés de la Gobernación de Antioquia en vender el 52 por ciento de las acciones que tienen en Hidroituango a cambio de participación en EPM, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero le hizo una contraoferta de pagarle esas acciones en dinero, hecho que no cayó muy bien en el gobernador quien rechazó la oferta.

Quintero Calle se pronunció frente a este hecho y aseguró que las acciones de EPM no están a la venta.

Lea también:

"Lo primero que hay que decir es que las acciones de EPM no están en venta, que no vamos a vender a la empresa. Nos pueden pintar el negocio más bonito del mundo y si es a cambio de acciones de EPM eso no será posible y no va a pasar", comentó el alcalde.

Al no ponerse de acuerdo en la venta de las acciones de Hidroituango, se espera que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia sigan con el litigio por la demanda que la entidad departamental le impuso a EPM por el incumplimientos en el proyecto.