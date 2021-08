Madres de falsos positivos piden que continúen las investigaciones / ()

Las madres de los falsos positivos en Norte de Santander reaccionaron a la decisión de la Fiscalía General de la Nación, quien imputó cargos al excomandante del Ejército Nacional, general en retiro Mario Montoya, por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos', incluidos cinco menores de edad.

"Esta es una decisión que hemos venido solicitando desde hace 10 años, cuando iniciamos nuestra lucha por encontrar a nuestros hijos, para que todas las personas que dieron la orden responsan por las más de 6 mil ejecuciones extrajudiciales que cometieron, cuando presentaban a nuestros hijos como guerrilleros muertos en combate".

"Hoy le queremos pedir a la corte penal internacional que continúe investigando y sea la justicia ordinaria, quien defina las actuaciones de los generales, el Presidente y Ministro de Defensa de la época". Señaló

Para el abogado del General (r) Mario Montoya no es procedente hacer dicha imputación por casos de falsos positivos porque no hay nada novedoso, no aporta al proceso.