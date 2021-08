Alerta en frontera por aumento de migrantes llegando desde Venezuela

Muy preocupado se mantienen en los diferentes alcaldes del Área Metropolitana de Cúcuta debido al fenómeno de migración que se presenta del vecino país, y que no ha tenido ninguna disminución a pesar de las diferentes restricciones que se mantienen durante la pandemia del COVID-19.



Los mandatarios han recordado que anteriormente se había anunciado unos controles especiales con una patrulla migratoria en cercanías a las llamadas trochas con Venezuela, pero que no se ha tenido este beneficio para la región y qué es lo que más preocupa en estos momentos es el alto contagio del coronavirus en el vecino país.



Eugenio Rangel alcalde de Villa del Rosario, le dijo a Caracol Radio que “es lógico que estemos preocupados por una frontera tan amplia que tenemos con Venezuela de, decenas de trochas siguen abiertas y esto genera una preocupación porque no hay control de ningún tipo para las personas que pueden llegar con problemas de salud, de igual forma este fenómeno también se vive viceversa y muchos se devuelven para Venezuela. El llamado que estamos haciendo es simplemente para que se aumenten esos controles”.

Reiteró que esta situación puede generar un contagio masivo en esta localidad, y por esto se ha recomendado también a los habitantes de Villa del Rosario que mantengan todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación.