Comunidad del IED Camilo Torres adelantó plantón por deterioro del colegio

Con un plantón, la comunidad educativa del IED Camilo Torres Tenorio, pidió a la secretaría de Educación replantear el traslado que se adelantaría con los más de 350 estudiantes y 22 profesores, mientras se ejecutan obras de mantenimiento, debido al estado de deterioro en el que se encuentran las instalaciones del colegio.

De acuerdo con la rectora Nohemy Zabaleta, este miércoles 28 de julio se adelantará una reunión en la institución donde serían trasladados, pero asegura que ya conocieron las instalaciones del otro colegio "y está en peor estado que el Camilo Torres".

"En el 2013 la brisa tumbó el techo y a raíz de que hicieron ese techo mal hecho, se dañaron las ventanas y los salones se inundan. No han arreglado eso y necesitamos que lo mejoren", precisó.

Por su parte, los padres de familia aseguran que durante años han pedido que se intervenga el colegio, pero no se hacen las mejoras de fondo, atendiendo que se trata de un Bien de Interés Cultural.

Parte de la fachada de la institución / Caracol Radio

"Nos habían ofrecido un mantenimiento pero a cambio de ser trasladados a un colegio que no cumple con ningún tipo de garantías y no nos dan respuesta de qué tiempo sería el mantenimiento, no hay contrato ni logística para decir cuándo se harán las reparaciones", explicó Sandra Tello, vocera de los padres de familia.





Secretaría de Educación se pronuncia

La secretaria de Educación, Bibiana Rincón, afirmó que los estudiantes de la Institución Educativa Camilo Torres del barrio Lucero, no retornará a la presencialidad en esa sede por el estado de la infraestructura.

Sin embargo, preciso que temporalmente mientras se hace la intervención, los estudiantes serán trasladados a otra sede que "si reúne los requisitos para que aplique la bioseguridad".

Agregó que se han presentado diferencias con la comunidad ante el trasladado, que es necesario mientras que se realizan las obras en la institución.